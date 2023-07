Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwochabend, gegen 22.15 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Autofahrer mit seinem Dacia die Hugo-Engelmann-Straße in Richtung des Kauflandparkplatzes. Hier geriet der Mann, der stark angetrunken war, in einer Kurve in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Ford eines 60-Jährigen. Ein Alkoholtest mit dem Daciafahrer am Unfallort ergab einen Wert von 2,8 Promille. Die Polizisten fuhren den Mann ins Krankenhaus zur Blutentnahme und stellten seinen Autoschlüssel sicher. Auch seinen Führerschein kassierten sie ein. Verletzte gab es nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell