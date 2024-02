Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Versuchter Einbruch - Fahndung mit Fotos nach den Tatverdächtigen

Recklinghausen (ots)

Am 07. Dezember des vergangenen Jahres versuchten zwei unbekannte Männer in ein Reihenhaus im Stadtteil Eigen einzubrechen. Sie gelangten zwar auf das Grundstück, schafften es aber nicht in das Gebäude, da ein Alarm ausgelöst wurde. Bei dem Einbruchsversuch wurden sie von einer Videokamera erfasst. Entsprechende Fotos finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/128628

Wer kennt die beiden Tatverdächtigen und kann Hinweise geben? Hinweistelefon: 0800 2361 111.

