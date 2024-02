Polizei Aachen

POL-AC: Safer Internet Day 2024 - Polizei Aachen informiert

StädteRegion Aachen (ots)

"Let´s talk about Porno! Pornografie im Netz": So lautet der Themenschwerpunkt des "Safer Internet Day 2024", der morgen (am 6.2.24) stattfindet. Im Mittelpunkt stehen der Schutz und die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über pornografische Inhalte und sexuelle Gewalt in digitalen Medien.

Junge Leute wachsen mit einer immer sexualisierteren Medienlandschaft auf. Pornografische Inhalte sind ohne Altersbeschränkungen frei zugänglich. Die meisten Kinder und Jugendlichen kommen im Alter zwischen 12 und 14 Jahren zum ersten Mal mit Pornografie im Netz in Berührung, sei es durch neugieriges Klicken oder weil man Bilder und Videos in Chats zugeschickt bekommt.

Doch wie kann man seine Kinder schützen? Eltern können beispielsweise Jugendschutzprogramme verwenden und für die sichere Nutzung von Suchmaschinen den sogenannten SafeSearch-Filter aktivieren.

Wichtig zu wissen: Das Verbreiten von pornografischen Inhalten kann strafbar sein. Wer zum Beispiel einen entsprechenden Inhalt einem Kind oder Jugendlichen unter 18 Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht, macht sich strafbar (§ 184 StGB). Bei einer Verurteilung droht eine Geldstrafe oder sogar eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.

Das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz der Polizei Aachen informiert morgen über den "Safer Internet Day" und steht Ihnen beratend zur Seite: tagsüber unter der 0241-9577 34401. (sk)

