POL-AC: Verkehrsunfall - Auto erfasst Fußgänger

Aachen (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Aretzstraße haben Polizisten gestern Nachmittag (31.01.2024) über 200 Gramm Marihuana in einem Fahrzeug gefunden. Die drei Insassen - im Alter zwischen 32 und 35 Jahren - stritten zunächst jeglichen Bezug zu den Drogen ab. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Wohnungsdurchsuchung bei allen drei Tatverdächtigen an. Dabei wurden weitere Drogen gefunden. Die Männer ...

