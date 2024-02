Polizei Aachen

POL-AC: KORREKTUR: "Ändere-dein-Passwort"-Tag - Die Polizei Aachen informiert

StädteRegion Aachen (ots)

Jedes Jahr am 1. Februar findet er statt: der "Ändere-dein-Passwort"-Tag. Er soll uns daran erinnern, wie wichtig es ist, unsere Passwörter regelmäßig zu wechseln.

Wenn Sie ein paar einfache Tipps befolgen, sind Ihre Konten sicher und geschützt:

1. Ein "starkes" Passwort sollte aus mindestens 8 Zeichen bestehen und komplex sein, das heißt am besten aus einer Mischung aus Kleinbuchstaben, Großbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen bestehen. Bitte keine bloße Zahlenfolge und keine alphabetische Buchstabenfolge! 2. Am einfachsten kann man sich Passwörter durch individuelle Passwortsätze merken. Ein Beispiel: Man nimmt sich einen Satz, den man sich leicht merken kann, übernimmt den ersten Buchstaben der einzelnen Worte. Beispiel: "Von der Polizei Aachen habe ich gelernt, dass Passwörter aus mindestens 8 Zeichen bestehen sollen!" Daraus wird dann das Passwort "VdPAhig,dPam8Zbs!" 3. Solch ein starkes Passwort sollte man sich für jeden Zugang anlegen, den man nutzt. Da man sich so aber nicht besonders viele Passwörter merken kann, benutzt man am besten einen Passwortmanager. In diesem werden alle Zugangsdaten gespeichert und es ist nur ein starkes Passwort notwendig (das sogenannte "Masterpasswort"), um den Passwortmanager zu schützen. 4. Verschicken Sie niemals Passwörter per E-Mail oder Text-Nachricht und speichern Sie die Passwörter nicht beim Log-in. Hintergrund: Wenn Ihr Gerät in die falschen Hände gerät oder gehackt wird, haben Fremde leicht Zugriff auf alle ihre Accounts. (sk)

