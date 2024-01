Polizei Aachen

POL-AC: Falsche Handwerker unterwegs - Geld und Schmuck aus Haus gestohlen

Würselen (ots)

Eine 75-jährige Frau ist gestern (29.1.24) Opfer eines Betrugs geworden.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein Mann um kurz nach 12 Uhr bei ihr an der Tür geklingelt und behauptet, wegen eines Wasserrohrbruchs ins Haus zu müssen. Die Frau ließ den Unbekannten in der handwerkertypischen Latzhose herein. Daraufhin bat der Mann die Frau, im Badezimmer Wasser laufen zu lassen und das zu kontrollieren. Das tat die Rentnerin. So schnell wie der Mann da war, so schnell war er auch wieder weg: mit ihm weg waren auch Schmuck (der Wert: ein fünfstelliger Betrag) und ein niedriger dreistelliger Geldbetrag. Möglicherweise hat der Unbekannte einen Komplizen in das Haus gelassen, der in der Zwischenzeit die Schränke durchwühlt und Beute gemacht hat.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen. Wenn Sie gestern Nachmittag verdächtige Beobachtungen in Bezug auf Fahrzeuge oder Personen in Würselen-Mitte (oder in anderen Kommunen der StädteRegion Aachen) gemacht haben, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Kripo bei der Aachener Polizei: tagsüber unter 0241-9577 31301 oder außerhalb der Bürozeiten unter 0241-9577 34210.

Erneut raten wir dringend, keine fremden Menschen in die Wohnung oder das Haus zu lassen, sondern nur diejenigen, die Sie selbst bestellt haben oder die von Ihrer Hausverwaltung angekündigt wurden. Bitten Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn eine Vertrauensperson bei Ihnen ist. Lassen Sie sich den Ausweis zeigen, verweigern Sie aber beim geringsten Zweifel den Zutritt und informieren Sie schnellstmöglich die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Wichtig zum Schluss: Die Masche mit den falschen Handwerkern ist nicht neu, aber leider immer wieder erfolgreich. Deshalb sprechen Sie darüber und warnen Sie vor allem ältere Freunde, Bekannte und Familienangehörige vor dieser Methode. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell