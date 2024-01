Polizei Aachen

POL-AC: Demonstrationen in der Region verlaufen friedlich

StädteRegion (ots)

Mehrere tausend Menschen haben heute u.a. in Aachen und Eschweiler friedlich demonstriert. An der Großdemonstration in der Aachener Innenstadt beteiligten sich ca. 20.000 Menschen. In Eschweiler versammelten sich etwa 5000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Während der Versammlung in Aachen wurden insgesamt sechs Plakate aufgrund des Anfangsverdachts der Beleidigung, der Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole und Volksverhetzung sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Darüber hinaus verliefen die Versammlungen ohne weitere Vorkommnisse. (am)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell