Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Epfendorf/ Lkr. Rottweil) Gefährliches Überholmanöver- Polizei sucht Zeugen (19.12.2023)

Epfendorf (ots)

Zu einem gefährlichen Überholmanöver ist es am Dienstagvormittag auf der Kreisstraße 5502 zwischen Trichtingen und Bochingen gekommen. Gegen 10 Uhr war ein 66-jähriger Fahrer eines Renault Megane mit Anhänger auf der K 5502 von Trichtingen herkommend in Richtung Bochingen unterwegs. Kurz nach der Einmündung zum Schotterwerk setzte ein hinter dem Gespann fahrender Unbekannter mit einem silberfarbenen Audi A3 zum Überholen an, obwohl ein roter Wagen, vermutlich Audi, entgegenkam. Nur durch die Gefahrenbremsungen des Megane-Fahrers und des entgegenkommenden Autofahrers konnte ein Frontalzusammenstoß mit dem überholenden Audi verhindert werden. Der unbekannte Überholer kümmerte sich nicht weiter um den beinahe verursachten Unfall und fuhr ohne anzuhalten weiter in Richtung Bochingen. Personen oder Verkehrsteilnehmer, insbesondere der entgegenkommende Fahrer des roten Fahrzeugs, die den geschilderten Sachverhalt am Dienstag beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423 8101-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell