POL-PDNW: Toilettengang führt zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße/ OT Hambach (ots)

Ein 64-Jähriger aus dem Rhein-Lahn-Kreis betrat am 12.10.2023 gegen 23:40 eine Jugendherberg in 67435 Neustadt/W.-Hambach. Der 64-Jähriger nutzte hierbei eine günstige Gelegenheit und betrat das Objekt, als Gäste den Haupteingang für den Zutritt nutzten. Der Mann konnte letztlich in einer Toilette festgestellt werden. Dieser war gerade dabei seinen Toilettengang durchzuführen. Letztlich musste dieser die Örtlichkeit verlassen. Nun kommt auf diesen ein Strafverfahren wegen des begangenen Hausfriedensbruchs.

