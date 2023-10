Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Täuschungsversuch misslingt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.10.2023 um 00:10 Uhr konnte ein 30-Jähriger aus Lambrecht/ Pfalz mit seinem Hyundai in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Diese Tatsache versuchte der Mann mittels Trinken von Cola-Mix zu vertuschen, was jedoch misslang. Des Weiteren ergaben sich bei diesem Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Dem Lambrechter wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt. Ferner wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell