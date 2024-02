Polizei Aachen

POL-AC: Die Mär vom schweren Verkehrsunfall - Unbekannte erbeuten wertvollen Schmuck und Geld

Aachen (ots)

Innerhalb weniger Stunden haben Unbekannte gestern Nachmittag (1.2.2024) viel Geld und Schmuck erbeutet.

Die Opfer: Wieder ältere Menschen. Die Masche: Wieder die Geschichte vom angeblich schweren Verkehrsunfall und der Tochter oder dem Sohn, die verwickelt sein sollen und nun eine hohe Kaution zahlen müssen.

In Aachen haben Betrüger auf diese Art wieder viel Beute gemacht. Der Schaden ist sechsstellig. Zweimal glaubten die älteren Menschen die Geschichten am Telefon, hoben anschließend Geld von ihren Konten ab und übergaben Geld und Goldschmuck. Nur in einem Fall - er war schon auf dem Weg zum Übergabe-Ort - roch ein Mann die Lunte, bemerkte den Schwindel und kehrte um.

Die Geschichten, die die Betrüger am Telefon erzählen, sind schlimm. Meistens erzählen sie von schweren oder gar tödlichen Verkehrsunfällen und hohen Kautionen, die angeblich bezahlt werden sollen. Diese Geschichten werden sehr emotional und laut erzählt, um Druck bei den meist älteren Menschen aufzubauen. Oft bleibt es bei Versuchen, leider gibt es aber nach wie vor Menschen, die diese Geschichten glauben und zahlen.

Unser Appell richtet sich vor allem an die Kinder, Freunde und Bekannten dieser älteren Generation: Sprechen Sie zum Beispiel mit Ihren Müttern und Vätern oder mit ihren Großeltern und warnen Sie sie vor dieser Betrugsmethode. Sie sollen sich nicht unter Druck setzen lassen, sondern das machen, was keinen Schaden verursacht: Das Telefonat schnellstmöglich beenden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell