Polizei Gütersloh

POL-GT: 85-jährige Fußgängerin schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Freitagvormittag (15.03., 09.55 Uhr) kam es auf der Oesterwieher Straße in Höhe des Westfalenwegs zu einem schweren Verkehrsunfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 51-jährige Volvo-Fahrerin aus Schloß-Holte Stukenbrock die Oesterwieher Straße in Richtung Neuenkirchen. In Höhe des Westfalenwegs kollidierte die Dame mit dem Volvo mit einer aus ihrer Sicht von rechts die Oesterwieher Straße querenden 85-jährigen Fußgängerin aus Verl. Die 85-jährige Verlerin wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Paderborn unterstützt. Der Bereich rund um die Unfallstelle wurde bis ca. 12.45 Uhr gesperrt.

