POL-GT: Wohnhausbrand an der Thomestraße

Gütersloh (ots) - Versmold (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (13.03., 22.35 Uhr) versucht in eine Pizzeria an der Ravensberger Straße einzubrechen. Zeugen haben in der Nähe der Pizzeria einen verdächtigen Mann gesehen und die Polizei verständigt. Der Tatverdächtige ging dann in Richtung Berliner Straße davon. Die eingesetzten Beamten ...

