POL-GT: 42-Jähriger setzt nach privaten Streitigkeiten Auto in Brand

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagabend (12.03., 19.20 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Mergelstraße informiert. Es brannte eine Wohnung im zweiten Geschoss des Hauses. Durch die Löscharbeiten gerieten auch die umliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft. Zeugen informierten die Polizei und retteten noch einen Hund aus der betreffenden Wohnung. Alle ...

mehr