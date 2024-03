Polizei Gütersloh

POL-GT: Feuer in Mehrfamilienhaus an der Mergelstraße

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Dienstagabend (12.03., 19.20 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Mergelstraße informiert. Es brannte eine Wohnung im zweiten Geschoss des Hauses. Durch die Löscharbeiten gerieten auch die umliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft. Zeugen informierten die Polizei und retteten noch einen Hund aus der betreffenden Wohnung. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Bewohner aus mehreren Wohnungen konnten in der Nacht nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden privat und in städtischen Unterkünften untergebracht. Mindestens die Brandwohnung wird auch darüber hinaus nicht bewohnbar sein.

Zu der Brandentstehung können noch keine Angaben gemacht werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Kriminalpolizisten der Polizei Gütersloh haben die Ermittlungen zu der genauen Brandentstehung aufgenommen.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf mehrere hunderttausend Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell