Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: alleinbeteiligter Unfall

Schleusingen (ots)

Am Samstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger mit dem Auto seiner Mutter die L3247 von Erlau kommend in Richtung Schleusingen. Auf Höhe des Glaswerks touchierte er aus bisher ungeklärter Ursache die Leitplanke. Daraufhin verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, kommt ins Schleudern, kollidiert erneut mit der Leitplanke, schleudert über die komplette Fahrbahn und den angrenzenden Radweg und kommt auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Das Fahrzeug bleibt fahrbereit, an diesem entsteht ca 3000,- Euro Sachschaden, an 15 Metern Leitplanke und an dem Feld entsteht ebenfalls bisher unbekannter Sachschaden. Der 18-Jährige Fahrer blieb unverletzt.

