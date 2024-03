Polizei Gütersloh

POL-GT: Versuchter Einbruch in Pizzeria an der Ravensberger Straße

Gütersloh (ots)

Versmold (MK) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwochabend (13.03., 22.35 Uhr) versucht in eine Pizzeria an der Ravensberger Straße einzubrechen. Zeugen haben in der Nähe der Pizzeria einen verdächtigen Mann gesehen und die Polizei verständigt. Der Tatverdächtige ging dann in Richtung Berliner Straße davon. Die eingesetzten Beamten stellten am Gebäude ein eingeschlagenes Fenster fest sowie einen bereitgestellten Hocker, um durch das Fenster hinein zu gelangen.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß mit einer kräftigen Statur. Der Mann war dunkel gekleidet und trug eine Kapuze auf dem Kopf. Zudem hatte er ein nicht näher beschriebenes Fahrrad bei sich.

Die Polizei Gütersloh sucht weitere Zeugen. Wer kann Angaben zu dem versuchten Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise auf die beschriebene Person geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell