POL-HR: Einbruch in den frühen Abendstunden; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 06.12.2023: Melsungen Tatzeit: Dienstag, 05.12.2023, 16:00 Uhr bis Mittwoch, 06.12.2023, 09:00 Uhr In der Nacht von Dientag auf Mittwoch haben unbekannte Täter ein E-Bike in der Flämmergasse in Melsungen entwendet. Nach Angaben des Geschädigten wurde das Fahrrad in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses, mit einem Schloss gesichert, abgestellt. Bei ...

