Polizei Gütersloh

POL-GT: Falscher Handwerker hält Frau in Badezimmer fest

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Montag (11.03., 15.00 Uhr) klingelte ein bislang unbekannter Mann an der Haustür einer 82-jährigen Dame am Heisenberger Weg. Er klingelte bei der Dame und gab an, bei Handwerkerarbeiten vor dem Haus die Wasserleitung beschädigt zu haben. Demzufolge müsse er die Wasserleitung im Badezimmer kontrollieren. Daraufhin ging er ins Badezimmer, drehte mehrfach die Wasserhähne auf und verwickelte die Dame in ein Gespräch. Als sie dieses wieder verlassen wollte, stellte sich der Mann ihr ihren Angaben nach in den Weg. Die Tür hatte er zuvor unbemerkt abgeschlossen. Erst nach lautem Rufen und einem kurzen Gerangel konnte die Dame die Tür öffnen. Der Mann floh aus der Wohnung. Während des Besuchs telefonierte er angeblich mit einem Kollegen auf der Straße. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Komplizen, welcher in der Zeit die Wohnung nach Wertgegenständen durchsuchen sollte. Aus der Wohnung fehlten keine Wertsachen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu verdächtig erscheinenden Personen rund um den Heisenberger Weg machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

