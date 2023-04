Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Heiligenhaus/ Ratingen/ Hilden - 2304009

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Heiligenhaus ---

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Sonntag (2. April 2023) in der Nacht oder den frühen Morgenstunden bis 9.30 Uhr einen grauen VW Tiguan beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Tiguan stand in dem Zeitraum auf einem Parkstreifen an der Herzogstraße auf Höhe der Hausnummer 55. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich einen schwarzen Hyundai. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenhaus, Telefon 02056 / 9312-6150, jederzeit entgegen.

--- Ratingen ---

Eine bislang unbekannte Frau hat am Mittwoch (29. März 2023) zwischen 13 Uhr und 14 Uhr einen Berner Sennenhund auf dem Parkplatz eines Hofladens am Thunesweg in Ratingen-Lintorf angefahren und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um das Tier zu kümmern. Die Frau hatte den Hund Zeugenanhaben zufolge zuvor wahrgenommen und war zusätzlich auf das Tier aufmerksam gemacht worden. Dennoch rangierte sie mit ihrem Opel Astra Sports Tourer mit polnischem Kennzeichen auf dem Parkplatz Zeugenangaben zufolge so rücksichtslos, dass sie das Tier touchierte und an der Schulter verletzte. Der Hund rannte daraufhin panisch vom Hof.

Die Unfallverursacherin kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 1,65 m groß - ca. 50 - 60 Jahre alt - kräftiger Körperbau - hellblonde Haare, meistens zum Zopf gebunden - auffällig schrille Stimme - sprach gebrochen Deutsch mit vermutlich polnischem Akzent

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern, hat sich ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von einem Unfallort in Hilden entfernt. Der Fahrer einer grauen Mercedes E-Klasse hatte sein Fahrzeug zwischen Donnerstag (30. März 2023), 13.30 Uhr, und Sonntag (2. April 2023), 13.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelmine-Fliedner-Straße auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellt. Als er zu seinem Wagen zurückkehrte, stellte er Schäden am Fahrzeugheck fest.

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Freitag (31. März 2023) in der Zeit von 14.50 Uhr und 15.20 Uhr einen weiß-schwarzen Renault Captur beschädigt und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um eine Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Fahrerin des Renault hatte ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz an der Richrather Straße auf Höhe der Hausnummer 65 abgestellt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie Schäden an der Fahrzeugfront fest.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

