HZA-DU: Letzte Chance - Nachwuchs-Van on Tour - Zoll sucht nächste Generation

Duisburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel (ots)

Wer am 01.09.2024 in eine Ausbildung beim Zoll starten möchte, hat die Möglichkeit sich bis zum 15.10.2023 zu bewerben. Die Zöllnerinnen und Zöllner sind in der zweiten Ferienwoche am Niederrhein mit dem Nachwuchs-Van unterwegs und informieren vor Ablauf der Bewerbungsfrist Interessierte und Kurzentschlossene.

Mit der auffälligen Gestaltung des Nachwuchs-Vans und dem dazugehörigen Slogan "Du im Team für mehr Gerechtigkeit in Deutschland", ist er vor Ort auf den folgenden Wochenmärkten zu finden:

Donnerstag, den 12.10.2023 - Xanten von 9:00 - 12:00 Uhr - Straelen von 13:00 - 17:00 Uhr

Freitag, den 13.10.2023 - Goch von 9:00 - 12:00 Uhr - Kleve (Herzogstraße) von 12:30 - 15:00 Uhr

Samstag, den 14.10.2023 - Emmerich von 9:00 - 12:00 Uhr

Wer an einer Ausbildung, einem Dualen Studium beim Zoll oder einem Dualen Studium der Verwaltungsinformatik interessiert ist, kann sich dort persönlich bei den Zöllnerinnen und Zöllnern vor Ort informieren.

Zusätzlich zu der Niederrheintour findet am Donnerstag, dem 12.10.2023 im Berufsinformationszentrum bei der Agentur für Arbeit in Wesel von 10:00 - 15:00 Uhr eine Infoveranstaltung statt. Auch hier geht es um die Themen Ausbildung und Studium beim Zoll.

Darüber hinaus gibt es weitere Informationen unter www.zoll.de und www.zoll-karriere.de .

