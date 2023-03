Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Polizei ermittelt nach Verkehrsunfallflucht

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt nach einem Verkehrsunfall in Bad Godesberg am vergangenen Sonntagabend (19.03.2023).

Zur Unfallzeit gegen 19:30 Uhr befuhr eine 28-jährige Autofahrerin mit drei Kindern den Kreisverkehr Friesdorfer Straße/Hochkreuzallee/Bernkasteler Straße aus Fahrtrichtung Am Woltersweiher. In Höhe der Ausfahrt zur Friesdorfer Straße kam es zu einem Zusammenstoß mit einem PKW, der aus der Friesdorfer Straße mit hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr einfuhr und das Fahrzeug der 28-Jährigen am Heck rammte. Der Peugeot der Frau wurde aus dem Kreisverkehr geschleudert und kam auf der Hochkreuzallee zum Stehen. Der Unfallverursacher entfernte sich über die Bernkasteler Straße in Richtung Dottendorf von der Unfallstelle. Während die 28-Jährige unverletzt blieb, wurden zwei der Kinder leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Das zuständige Verkehrskommissariat 2 hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zum Unfall, dem flüchtigen Fahrzeug oder Insassen machen können, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de zu melden.

