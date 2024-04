Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf der Wollmatinger Straße - Wendemanöver endet mit Totalschaden (17.04.2024)

Konstanz (ots)

Bei einem Unfall auf der Wollmatinger Straße am Mittwochvormittag ist ein Wendemanöver mit Totalschaden eines beteiligten Autos geendet. Ein 42-Jähriger fuhr mit einem Kia auf Höhe der Hausnummer 141 vom Fahrbahnrand an, um in Richtung der Fürstenbergstraße zu wenden. Ein hinter ihm fahrender Zeuge hielt daraufhin an und ließ den Kia in den Verkehr einfahren. Eine wiederum dahinterfahrende 83-Jährige, die mit einem Seat unterwegs war, erkannte die Situation nicht, fuhr an dem haltenden Wagen vorbei und kollidierte mit dem die Straße querenden Kia. Durch den Zusammenstoß entstand am Seat, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden. Der Schaden am Kia dürfte ebenfalls im Bereich mehrerer tausend Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell