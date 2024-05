Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kranenburg - Diebstahl von Anhänger

Anhänger (KLE-QU829) von Einfahrt entwendet

Kranenburg-Nütterden (ots)

Ein Anhänger des Herstellers Humbaur wurde von unbekannten Tätern in der Zeit von Mittwoch (8. Mai 2024), 21:00 Uhr, bis Donnerstag, 13:00 Uhr, auf der Dorfstraße zwischen der Bomshofstraße und dem Jacobsweg entwendet. Der Anhänger mit grauer Plane stand gesichert auf der Einfahrt eines Wohnhauses, als die Täter ihn entwendeten und in unbekannte Richtung flüchteten. Zeugenhinweise werden von der Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegengenommen. (as)

