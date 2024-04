Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/ Dangstetten: Unfall nach vermeintlichen Wildwechsel - Auto überschlägt sich - Fahrer bleibt unverletzt

Freiburg (ots)

Mit seinem VW Polo befuhr am Montag, 01.04.2024 gegen 22.15 Uhr ein 26 Jahre alter Mann die Küßnacher Straße in Richtung Rheinheim. Laut eigenen Angaben zufolge wich der 26-Jährige auf der Strecke einem größeren Wildtier aus, übersteuerte sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Straße ab. Dabei überschlug sich der VW und kam im Gebüsch eines Anwesens zum Stillstand. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3000 Euro. Der Sachschaden an der Hecke des Anwesens ist noch unbekannt. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall nicht verletzt.

