POL-FR: Albbruck: Unter Alkohol und ohne Führerschein Unfall verursacht

Die K 6563 befuhr am Donnerstag, 28.03.2024 gegen 22.30 Uhr ein 21 Jahre alter Mann von Hechwil in Fahrtrichtung Tiefenstein. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam er mit seinem Renault Kastenwagen nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte im dort befindlichen Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich der 21-Jährige leicht und wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Eine Blutentnahme wurde veranlasst. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Am Renault entstand Sachschaden von rund 20000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Albbruck mit fünf Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort.

