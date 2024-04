POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots) - Freiburg-Herdern: Durch einen aufmerksamen Besitzer eines Fahrrades konnte am Dienstag, 02.04.2024, gegen 00:50 Uhr, ein Diebstahl in der Habsburgerstraße verhindert werden. Als der Geschädigte den Diebstahlversuch bemerkte, sprach er den Tatverdächtigen an und fertigte eine Aufnahme von ihm. Daraufhin lies dieser von seinem Vorhaben ab und ...

