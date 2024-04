POL-FR: Laufenburg/ Binzgen: Hyundai auf Parkplatz von Sportplatz angefahren - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Mit seinem Pickup Fort Ranchero war am Sonntag, 31.03.2024 gegen 16.20 Uhr ein 33 Jahre alter Mann in der Trottgasse unterwegs. Da sein Fahrzeug plötzlich keine Leistung mehr aufwies, lies er dies auf einen Parkplatz ausrollen. Dabei stellte er eine Rauchentwicklung im Motorraum fest. Die eintreffende Feuerwehr löschte den Brand. Vermutlich wurde dieser von einer defekten Benzinleitung ausgelöst. An ...

