Polizei Hamburg

POL-HH: 240314-5. Drei Festnahmen nach Diebstahl von Kraftfahrzeugen

Hamburg (ots)

Festnahmezeit: 13.03.2024, 01:34 Uhr; Festnahmeort: Hamburg-Steilshoop, Steilshooper Allee

Mittwochmorgen nahmen Polizistinnen und Polizisten drei Männer vorläufig fest, die im Verdacht stehen, mehrere Autos gestohlen zu haben. Sie wurden dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt.

Die Halterin eines Hyundai Tucson meldete der Polizei Hamburg den Diebstahl ihres Fahrzeuges, welches sie in der Rennbahnstraße im Stadtteil Horn abgestellt hatte. Da das Fahrzeug über ein GPS-System verfügte, konnte der Standort ermittelt und das Auto durch Zivilfahnder der Polizeikommissariate Billstedt und Rahlstedt (PK 42 und PK 38) im Nahbereich der Steilshooper Allee aufgefunden werden. An dem Fahrzeug waren bereits polnische Kennzeichen angebracht.

Im Zuge der eingeleiteten Maßnahmen fielen den Beamtinnen und Beamten in der Umgebung des gestohlenen Hyundai zwei weitere Fahrzeuge mit polnischen Kennzeichen auf, die anschließend kontrolliert wurden. Dabei fanden die Polizeikräfte 25 Mobiltelefone, mehrere Werkzeuge und spezielle technische Gegenstände, die mutmaßlich zur Automanipulation geeignet sind.

Die beiden Fahrer (23 und 39) sowie ein 39-jähriger Mitfahrer, bei denen es sich um polnische Staatsangehörige handelt, wurden daraufhin vorläufig festgenommen. Ihre Autos, ein Mitsubishi Outlander und ein VW Polo, wurden von den Einsatzkräften sichergestellt, da deren Herkunft zunächst ungeklärt war.

Eine Absuche des Umfelds durch die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten führte zum Auffinden der Originalkennzeichen des Hyundai und des Mitsubishi.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen. Im Zuge dessen ergaben sich Hinweise auf ein von den drei Tatverdächtigen genutztes Hotelzimmer in der Spaldingstraße. Bei der anschließenden Durchsuchung des Zimmers stellten die Einsatzkräfte weitere Beweismittel sicher. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung aller drei Männer wurden sie dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Ein Haftrichter erließ inzwischen Haftbefehl.

Die Ermittlungen der zuständigen Landeskriminalämter Wandsbek und Mitte II (LKA 152 und LKA 162) dauern an. Diese haben mittlerweile ergeben, dass auch der Mitsubishi Outlander am Dienstagabend in der Gustav-Adolf-Straße gestohlen wurde.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell