POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Mit Diebesgut nach Einbruch geflüchtet.

Zwischen Montagmittag und Dienstagmorgen (03./04.06.2024) wurde in der Brunnenstraße in Bad Meinberg in ein ehemaliges Gesundheitszentrum eingebrochen. Die Täter verschafften sich auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zum Gebäude. Im Inneren brachen sie gewaltsam mehrere Türen auf und entwendeten unter anderem Matratzen, Küchengeräte und Werkzeug. Mit ihrem Diebesgut flüchteten sie in Richtung Brunnenstraße. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Das Kriminalkommissariat 2 bittet unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zum Einbruch.

