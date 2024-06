Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Wöbbel. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Waldstraße sind bislang Unbekannte am Dienstag (04.06.2024) zwischen 7.40 und 15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem sie eine Tür gewaltsam öffneten. Sie durchsuchten das Haus nach Beute und stahlen unter anderem Schmuck, elektronische Geräte und Bargeld. Ein Zeuge beobachtete gegen 14 Uhr zwei verdächtige Männer im Alter von 20 - 30 Jahren, die zu Fuß in Richtung Flurstraße flüchteten. Zeugenhinweise zum Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell