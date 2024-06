Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. 15-jähriger Radfahrer von hinten angefahren - Autofahrer flüchtet.

Lippe (ots)

Auf der Bielefelder Straße kam es am Montagabend (03.06.2024) zu einer Verkehrsunfallflucht, nachdem ein Autofahrer einen Jugendlichen auf dem Fahrrad angefahren hatte. Der 15-jährige Radfahrer aus Detmold war gegen 20.50 Uhr auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Detmolder Innenstadt unterwegs, als ein Auto ihn von hinten anfuhr. Er stürzte von seinem Fahrrad und fiel auf den Bürgersteig. Der unbekannte Autofahrer flüchtete in Richtung Innenstadt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Ein aufmerksamer Ersthelfer kümmerte sich um den leicht verletzten Jugendlichen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Klinikum. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich unter der Rufnummer 05231 6090 zu melden.

