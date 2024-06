Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verkehrsunfallflucht nach Beschädigung an zwei geparkten Autos.

Lippe (ots)

In der Krohnstraße beging ein unbekannter Fahrzeugführer am 25.05.2024 gegen kurz nach 18 Uhr Fahrerflucht nach einem Verkehrsunfall. Auf seinem Weg in Richtung Willi-Hoffmann-Straße prallte er mit seinem Wagen gegen einen blauen Audi A4, der ordnungsgemäß am Straßenrand parkte. Dieser wiederum wurde gegen einen ebenfalls geparkten weißen Fiat 500 geschoben. Beide Autos wurden stark beschädigt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Es soll sich bei dem flüchtigen Fahrzeug nach Zeugenaussagen um einen blauen Skoda Fabia mit lippischen Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wurde auf 35 - 45 Jahre geschätzt.

Das Verkehrskommissariat bittet unter 05231 6090 um Hinweise zum Unfall von Zeugen, die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben und das Fahrzeug haben flüchten sehen oder Hinweise zum Kennzeichen geben können. Darüber hinaus werden Zeugen gesucht, denen kürzlich ein blauer Skoda Fabia mit einer Beschädigung (vorne rechts) aufgefallen ist.

