Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: Exhibitionist in Neunkirchen

Neunkirchen (ots)

Am 04.01.2024 kam es am Nachmittag in der Neunkirchener Innenstadt an zwei Örtlichkeiten zum Auftreten eines Exhibitionisten, der sich unter Beobachtung von Zeugen öffentlich an seinem Glied manipulierte.

In einem Fall, gegen 13:30 Uhr, in der Fernstraße/Am Mädchengymnasium in Höhe des dortigen Busbahnhofes an der dortigen Unterführung, wurde der Täter zunächst durch zwei 16 jährigen, weiblichen Geschädigten zunächst verbal dazu aufgefordert, eine solche Handlung während ihrer Anwesenheit zu unterlassen. Der Täter kam dem allerdings zunächst nicht nach, so dass er von einer Geschädigten videografiert wurde. Danach flüchtet er mit einem grauen PKW in Fahrtrichtung des Kreisverkehrs Fernstraße/ Süduferstraße.

Gleicher bislang unbekannter, männlicher Täter befand sich kurze Zeit später, gegen 15:25 Uhr, in der Flotowstraße hinter der Möbelanlieferung des Möbelgeschäftes ,,Hammer''. Eine 29 jährige Geschädigte passierte zu diesem Zeitpunkt mit ihrem PKW die Zulieferstelle des o.g Möbelgeschäftes. Bei Erblicken der vorbeifahrenden Frau öffnete der Täter seine Hose und zieht diese herunter um an seinem Glied mit der hand zu manipulieren und schaut die Geschädigte währenddessen an. Danach flüchtete er von der Örtlichkeit.

Eine Personenbeschreibung liegt wie folgt vor: männlich 20-30 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 1,70 cm groß, trug schwarze Schuhe mit orangefarbener Musterung, hellblaues Oberteil Hoodie), graue Jogginghose

Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neunkirchen, übermittelt durch news aktuell