Polizeiinspektion Neunkirchen

POL-NK: VU-Flucht auf Lidl Parkplatz

Neunkirchen-Wiebelskirchen (ots)

Bereits am 29.12.2023 zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ereignete sich nachfolgende Verkehrsunfallflucht: Das Fahrzeug der Geschädigten parkte ihren PKW auf dem Parkplatz des Lidl in Wiebelskirchen und begab sich zum Einkauf in das Geschäft. Das unfallverursachende Fahrzeug kollidierte in dieser Zeit vermutlich während eines Ein- oder Ausparkvorgangs mit der vorderen linken Fahrzeugseite des Fahrzeugs der Geschädigten. Hierbei entstand an dem Fahrzeug, ein schwarzer Toyota Yaris, Sachschaden in Form von Eindellungen, Lackabrieb sowie eine Beschädigung des Scheinwerfers in vierstelliger Schadenshöhe.

Der Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Parkplatz stark frequentiert. Bei sachdienlichen Hinweisen wird gebeten sich mit der Polizei in Neunkirchen in Verbindung zu setzen.

