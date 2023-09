Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Hetzerath

Wittlich (ots)

In der Zeit vom 21.09.2023, 16:30 Uhr, auf den 22.09.2023, 06:30 Uhr, ereignete sich in Hetzerath eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 141 aus Richtung Föhren, in Richtung Hetzerath. Aus ungeklärter Ursache überfuhr er die am Ortseingang Hetzerath befindliche Verkehrsinsel. Hierbei beschädigte er die mittig angebrachte Verkehrsbeschilderung. Der Unfallverursacher verließ anschließend unbemerkt die Unfallstelle. Am PKW des Unfallverursachers müsste, zumindest rechtsseitig, ein nicht unerheblicher Sachschaden entstanden sein. Aufgrund der am Unfallort aufgefundenen Fahrzeugteile, dürfte es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug, um einen Audi A 6 Allroad, älteres Modell, handeln. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder dem oben beschriebenen Audi A 6 machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzten.

