POL-NK: Unfallverursacher gesucht

Spiesen-Elversberger Straße (ots) - Am Donnerstag Abend, den 21.12.2023 zwischen 17:00 Uhr und 01:00 Uhr ereignete sich in der Elversberger Straße in Spiesen eine Verkehrsunfallflucht in Höhe des Anwesens Hausnummer 28. Dort parkte das Fahrzeug des Geschädigten ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand als ein bislang unbekannter Fahrzeugführer aus ungeklärten Gründen mit dem Fahrzeug des Geschädigten kollidierte. ...

