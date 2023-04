Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Unbekannte stehlen E-Bike

Sprockhövel (ots)

Am Mittwoch (26.04.) entwendeten Unbekannte ein an der Eisenbahnstraße abgestelltes E-Bike. Gegen 10:50 Uhr stellte ein Sprockhöveler sein E-Bike an der Eisenbahnstraße in Höhe des Kuxloher Wegs ab. Er sicherte das Rad mit entsprechenden Schlössern an einem dortigen Bügel. Gegen 12:20 Uhr stellte er den Diebstahl seines E-Bikes fest. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Rad samt Schloss gestohlen. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein Specialized Turbo Levo in grün. Hinweise auf die Täter gibt es nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell