Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Wetter (ots)

Am Montag (24.04) fuhr ein 60-Jähriger, gegen 15:30 Uhr, mit seinem Citybike auf der Straße in der Bleiche. In Höhe der Hausnummer 9 geriet er auf regennasser Fahrbahn mit seinen Reifen auf die in der Fahrbahn eingelassenen Schienen, rutschte weg und stürzte. Bei dem Sturz verletzte er sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

