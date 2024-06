POL-LIP: Schieder-Schwalenberg-Schieder. Vater und Sohn greifen Polizeibeamte an.

Lippe (ots) - Am Bauhof kam es zwischen Mittwochnachmittag und Freitagmittag (29. - 31.05.2024) zu einem versuchten Einbruch in ein Firmengebäude. Unbekannte Täter hebelten an einer Tür, um sich Zutritt zum Gebäude zu verschaffen - scheiterten jedoch, so dass auch nichts entwendet wurde. Zeugenhinweise zur Tat richten Sie bitte telefonisch unter 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2. Pressekontakt: Polizei Lippe ...

