POL-LIP: Barntrup. Vermisster 77-jähriger Mann aus Barntrup.

Lippe (ots) - In der Holter Straße versuchten Unbekannte im Zeitraum 29.05. - 03.06.2024 in ein Lagerhaus einzubrechen. Sie hebelten an einer Tür, um sich gewaltsam Zutritt zum Lager zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Zeugenhinweise zum versuchten Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter 05231 6090 entgegen. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Nina Ehm Telefon: 05231 / 609 - 5050 Fax: ...

