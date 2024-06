Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Flüchtiger Autofahrer verletzt aufgefunden.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (04.06.2024) gegen 3 Uhr verunfallte ein zunächst unbekannter Autofahrer auf der Sylbacher Straße in Richtung Ostwestfalenstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über den Mercedes Benz GLE, kam nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Grünfläche und kollidierte mit einem Baum. Der Mercedes war stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Autofahrer flüchtete vom Tatort - augenscheinlich verletzt. Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr starteten eine umfangreiche Suche nach dem Autofahrer. Gegen 10 Uhr wurde er in der Nähe des Unfallortes schwer verletzt aufgefunden und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Ob sich der 26-jährige Lemgoer zur Unfallzeit in einem nicht fahrtüchtigen Zustand befand, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen des Unfalls, die bisher noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, melden sich bitte beim Verkehrskommissariat über 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell