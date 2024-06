Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Lockhausen. Einbrecher von Bewohner vertrieben.

Lippe (ots)

In der Glockenstraße wurde ein Einbrecher am Dienstagnachmittag (04.06.2024) gegen 14.45 Uhr auf frischer Tat von einem Bewohner ertappt. Als er eine Glastür einschlug, um sich gewaltsam Zutritt zum Einfamilienhaus zu verschaffen, wurde er bemerkt und angesprochen. Daraufhin flüchtete der etwa 35 - 40 Jahre alte Mann in Richtung Kirche. Er wurde wie folgt beschrieben: normale Figur, graue Bauarbeiterkleidung mit orangenen Applikationen, schwarze Maske, schwarze Kappe, schwarze Handschuhe. Wer Hinweise zum Einbruch geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell