Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Vollsperrung nach Unfall auf BAB 1

BAB 1 - AS Primstal (ots)

Am Nachmittag des 25.06.2024 kam es gegen 16.00 Uhr auf der BAB 1 zu einem folgenschweren Unfall. Der 22jährige Unfallverursacher befuhr mit seinem Transporter die BAB 1 in Richtung Trier. Hinter der Ausfahrt Primstal kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf den Standstreifen. Beim Versuch entgegen zu lenken kollidierte er mit dem Laderahmen eines vorausfahrenden LKW (PKW-Transport-LKW mit geladenen PKW-Neufahrzeugen). Hierbei werden die hinteren geladenen PKW des Transport-LKW verschoben. Durch eine erneute Ausweichbewegung gerät das Fahrzeug des Unfallverursachers ins Schleudern, überschlägt sich in der Folge mehrfach und bleibt letztlich auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrzeugführer wird bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Kollision werden die unfallbeteiligten Fahrzeuge, sowie zwei der geladenen Neufahrzeuge beschädigt. Auslaufende Öle und Betriebsstoffe konnten vor Ort gebunden werden, sodass kein Umweltschaden eintrat. Der Schaden beläuft sich schätzungsweise auf einen fünfstelligen Betrag im oberen Bereich. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht machen, werden gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 oder PI-St-Wendel@polizei.slpol.de zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell