Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Berauscht am Steuer?

Streife nimmt 23-Jährigen vorläufig fest

Groß-Gerau (ots)

Weil er vermutlich berauscht am Steuer saß, muss sich ein 23-jähriger Autofahrer nach einer Verkehrskontrolle am frühen Samstagmorgen (18.5.) in einem Verfahren verantworten. Gegen 1.30 Uhr hatte eine Streife der Polizeistation Groß-Gerau den Mann aus Frankfurt in seinem Wagen in der Neustraße gestoppt. Bei der anschließenden Überprüfung fielen den Einsatzkräften körperliche Anzeichen beim Fahrer auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Ein Vortest reagierte positiv auf THC. Zur Blutentnahme kam der 23 Jahre alte Mann anschließend auf die Wache, wo Anzeige erstattet wurde.

