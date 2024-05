Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Motorradausflug mit Folgen

Höchst (ots)

Am Montag (20.05.) ereignete sich im Odenwald, auf der Wald-Amorbacher Straße, zwischen Wald-Amorbach und Hainstadt, ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Im Rahmen einer Motorradtour befuhr der 20-jährige Fahrer aus Rödermark, zusammen mit seiner 21-jährigen Mitfahrerin aus Münster den genannten Streckenabschnitt. Da dieser Straßenverlauf so gut gefiel, entschloss man sich ein Video von der Kurvendurchfahrt zu fertigen. Hierfür stellte sich die Mitfahrerin an den Straßenrand um ihren Begleiter beim Durchfahren der Kurve zu filmen. Aus unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer jedoch zu Fall und rutschte im weiteren Verlauf mit seiner Maschine gegen die am Straßenrand stehende Begleiterin. Diese erlitt durch die Kollision eine Fraktur am Bein. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort durch den Rettungsdienst wurde die Begleiterin in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Motorradfahrer selbst blieb unverletzt, am Motorrad entstand Sachschaden.

