Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Mörlenbach: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Mörlenbach (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Weinheimer Straße in Mörlenbach kam es am Freitag (17.05.) zwischen 17:00 Uhr und 17:04 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein silberner VW Passat, welcher dort ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 600,- Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 7060.

Berichterstatter: POK Kießler, PSt. Heppenheim

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell