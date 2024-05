POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) - Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr ereignete. In diesem Zeitraum stand in der Heppenheimer Straße in Viernheim ein weißer Peugeot Vivaro geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeugs gegen 15:00 Uhr wieder zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Sachschaden wird ...

mehr