POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr befuhr eine 89-Jährige die Bahnhofstraße in Richtung Kreisverkehr Etzwiesenstraße mit ihrem PKW Suzuki. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam sie am Kreisverkehr nach rechts auf den Randstein, beschleunigte und überfuhr anschließend den Fahrbahnteiler. Sie kollidierte dann mit dem an der Einmündung der Etzwiesenstraße wartenden PKW VW, der durch den Aufprall um 180 Grad gedreht wurde. Der PKW Suzuki wurde durch den Aufprall abgewiesen und kam auf dem angrenzenden Grünstreifen auf der Seite liegend zum Endstand. Die 89-jährige Fahrerin wurde in dem Suzuki eingeklemmt und von der Feuerwehr Backnang aus dem Auto befreit. Sie hatte bei dem Unfall leichte Verletzungen erlitten. Der 45-jährige Fahrer des PKW VW und seine 26-jährige Beifahrerin wurden vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

