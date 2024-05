Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht.

Viernheim (ots)

Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen eines Verkehrsunfalles, der sich am Freitag in der Zeit von 08:00 bis 15:00 Uhr ereignete. In diesem Zeitraum stand in der Heppenheimer Straße in Viernheim ein weißer Peugeot Vivaro geparkt. Als der Nutzer des Fahrzeugs gegen 15:00 Uhr wieder zu diesem zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt war. Der Sachschaden wird auf ca. 300 EUR geschätzt. Der Verursacher des Schadens entferne sich unterlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Lampertheim-Viernheim sucht nach Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206 94400 in Verbindung zu setzen.

